Ragazzi autistici in visita al Fiabosco di Sant'Eufemia con gli psicologi

Il Fiabosco di Sant'Eufemia a Maiella ha ospitato nella sua "Area Faunistica per Creature Fantastiche" circa dieci ragazzi e l'equipe del Centro Diurno per l’Autismo Adulto di Pratola Peligna, gestito dall’Ati umbra Polis/Nuova Dimensione. In collaborazione con il progetto “Sport di tutti inclusione” e l’associazione Valle Peligna Autismo Onlus, l’attività i ragazzi hanno potuto visitare un bosco incantato e conoscere tradizionali fiabe abruzzesi, in una dimensione di pace e tranquillità che è stata rigenerante sia per loro che per gli operatori.

“Il Fiabosco è stato un contesto ideale da far visitare ai nostri ragazzi, poiché la distanza dalla nostra sede non è tanta ed inoltre ha permesso loro di svolgere delle attività nel nome dell'inclusione con naturalezza; pur avendo vicino gli operatori anche solo l'ascolto delle storie, e la possibilità di scoprire le loro origini abruzzesi e conoscere un territorio nuovo è stato per loro un modo per abbracciare una quotidianità, insolita per loro, alla quale sono stati preparati prima di questa uscita”, spiega la psicologa pescarese Silvia Ciaramellano, coordinatrice responsabile.

Il primo approccio dei ragazzi con il mondo di Fiabosco è stato timido e diffidente, ma alla fine la magia ha coinvolto anche loro e, come ha spiegato la guida, la dottoressa Serena D'Orazio, “c'è stata subito empatia con i ragazzi, è stata una giornata bellissima per me e credo di aver imparato io molto da loro e da tutto quell'amore che li circondava”.

Secondo quanto riferito dalla psicologa, i cosiddetti 'comportamenti problema' (nome tecnico) dei ragazzi sono stati di gran lunga inferiori durante questa visita rispetto a quelli che si possono manifestare durante una giornata normale all'interno del centro: “Nonostante il loro livello di attenzione sia molto basso, sono stati molto diligenti; sono stati seduti ad ascoltare per un periodo abbastanza importante, hanno camminato molto attraversando tutto il percorso senza lamentarsi: molti di loro camminano tanto solitamente, altri però meno. Lo stesso tragitto con il pullman che per molti di loro poteva sembrare eccessivo è stato affrontato con tranquillità e i ragazzi non hanno mostrato nessun comportamento disfunzionale. Questa “gita” a Fiabosco per noi è stata davvero un successo”.

“Ringrazio davvero l'equipe per aver scelto Fiabosco - spiega il sindaco Francesco Crivelli - Sono onorato e commosso anche da quanto riportato dagli operatori rispetto al benessere che questa uscita ha regalato ai nostri turisti speciali; aggiungiamo nuova consapevolezza rispetto a questo progetto in cui io ho creduto sin dall'inizio, fa bene all'anima. Auguro a questi ragazzi tanti altri momenti di pace nella loro vita e di incontrare persone che li amino come coloro che li accompagnano ora in questo cammino”.