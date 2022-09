Forti raffiche di vento spazzano la città, aperto il Coc. Il sindaco Masci: "Restate nelle vostre case" [FOTO]

«Abbiamo aperto il Coc (il centro operativo comunale, ndr), le squadre della protezione civile, coordinate dal comandante Danilo Palestini, sono operative e controllano la città, gli operai del settore Manutenzioni stanno intervenendo per eliminare situazioni di pericolo. Vi raccomando di restare nelle vostre case, se non dovete necessariamente uscire, fino a quando non sarà terminata la bufera di vento».

È quanto scrive in un post su Facebook il sindaco di Pescara, Carlo Masci, per avvisare la cittadinanza.

Come da previsioni l'ondata di maltempo, caratterizzata principalmente da forti raffiche di vento sta spazzando il capoluogo adriatico dalle ore 14, in anticipo rispetto a quanto preventivato dagli esperti meteo.

Numerosi anche gli interventi in corso da parte delle squadre dei vigili del fuoco per alberi caduti e pericolanti e cornicioni a rischio. Una residente segnala la caduta di diversi alberi in via Regina Margherita. In strada Colle Renazzo anche diversi alberi sono caduti, uno ha bloccato completamente la strada e un altro è finito su un'automobile parcheggiata. Sul posto è presente l'assessore alla Protezione Civile, Eugenio Seccia.