A Pescara il decimo raduno dei funzionari di polizia del 71esimo corso di formazione per vice commissari

Si è tenuto a Pescara, dall'11 al 13 novembre, il decimo raduno dei funzionari della polizia del 71esimo corso di formazione per vice commissari.

A organizzare l’evento sono state Luciana Colopi e Leila Di Giulio, ora in quiescenza, che per anni hanno diretto rispettivamente la divisione amministrativa e la Digos della Questura del capoluogo adriatico e che frequentarono insieme il corso di formazione.

Il 71esimo corso, iniziato il 2 Novembre 1987, ha formato 79 funzionari della polizia.

Alcuni di loro sono poi diventati magistrati e alcuni sono transitati in altre amministrazioni dello Stato, ma il rapporto di amicizia nato e cresciuto solido durante i nove mesi di formazione, non si è mai interrotto tanto che ancora oggi, dopo 35 anni, i frequentatori continuano ogni anno a incontrarsi con lo stesso spirito che li aveva uniti.