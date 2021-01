L'associazione Amico dona un radiobisturi al reparto di Chirurgia Pediatrica dell'ospedale

Un radiobisturi per il reparto di Chirurgia Pediatrica dell'ospedale di Pescara.

È quello che verrà donato dall'associazione Amico domani, lunedì 25 gennaio.

«L'entrata in funzione di tale apparecchio», fanno sapere dall'associazione, «il cui acquisto ha comportato, tra l'altro, un consistente impegno finanziario a carico di Amico, permetterà l'esecuzione di interventi in anestesia locale direttamente all'interno dell'unità operativa con conseguente beneficio per i piccoli pazienti in termini di ospedalizzazione e relativo impatto emotivo. In questo modo, non dovendo gli stessi afferire al blocco operatorio, sarà possibile smaltire le liste di attesa e contrarre decisamente i costi di degenza».