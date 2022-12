Su Radio Deejay una puntata dedicata all'Abruzzo con le canzoni di 'Nduccio dopo il caso De Sica sul vino

Il caso che si è creato dopo la pubblicazione del trailer del film di Natale in uscita su Netflix con tra i protagonisti Christian De Sica sta avendo ormai una risonanza nazionale.

Il tutto si è generato a causa di una battuta, volutamente scenica e comica, con la quale il personaggio di De Sica denota in maniera molto negativa un vino abruzzese.

Della vicenda si è occupata anche la trasmissione "A una certa su Deejay" con Chiara, Frank e Ciccio delle ore 13 di oggi, venerdì 9 dicembre, su Radio Deejay.

In pratica l'intera trasmissione è stata dedicato all'Abruzzo con il racconto che è partito proprio dalla battuta incriminata anticipata da una sigla dedicata alla questione. È stato ricordato come il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, e il Consorzio di tutela dei vini abruzzesi, abbiano presentato diffida legale a Netflix. Poi i tre conduttori radiofonici, in segno di riscatto per la nostra regione, hanno parlato dell'Abruzzo e di alcune delle sue peculiarità come, tra i vini, il Montepulciano e il Cerasuolo. Si è parlato anche della Centerbe. Hanno anche invitato De Sica, per farsi perdonare a girare il prossimo cinepanettone dal titolo "Natale a Giulianova" o "Natale a Tortoreto Lido". O Vacanze di Natale a Castel di Sangro. Uno dei tre conduttori, tra l'altro, è originario di Teramo da parte della madre e dunque conosce molto bene le nostre zone e le nostre tradizioni. Non sono mancati vari passaggi musicali nei quali sono stati proposti alcuni brani cantati dal mitico 'Nduccio (Rock n Roll abruzzese e Lu Sant'Antonie), presentato come uno degli artisti abruzzesi principali. Poi qualche ascoltatore ha raccontato la prova esperienza personale dicendo che con gli abruzzesi non si scherza su certe cose e un altro, contento, ha esclamato: "'Nduccio su Radio deejay, non ci posso credere, grazie il top".

Per riascoltare la puntata odierna trasmessa da Radio Deejay basta cliccare su questo link: https://www.deejay.it/programmi/frank-e-ciccio/puntate/frank-e-ciccio-del-09-12-2022/