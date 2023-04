Il primo lotto del raddoppio ferroviario Pescara-Roma incassa il "sì" del comitato Via (Valutazione di impatto ambientale)

C'è il parere favorevole della commissione Via (Valutazione di impatto ambientale) al primo lotto per il raddoppio ferroviario del raddoppio ferroviario Pescara-Roma. Ad averne avuto notizia dall'avvocato del Comune di Manoppello Maurizio Minichilli è il portavoce del comitato Conferr che all'opera si oppone Hermo D'Astolfo che dallo stesso, riferisce, ha ricevuto una telefonata di conferma.

Parere positivo che “verosimilmnete – aggiunge – arriverà a breve anche quello sul secondo lotto. Oggi auspichiamo una verifica dello stato dei fatti tra i tre sindaci maggiormente interessati”, prosegue D'Astolfo per il quale la srada da percorrere sarebbe quella del “pool anti-ferromostro” e dunque di ricorrere al Tar (Tribunale regionale amministrativo) per evitare che il tracciato venga realizzato così come previsto dal progetto. Alternative ce ne sarebbero, continua a sostenere Conferr, sebbene sia da parte della Regione che di Rfi sia arrivato il no alle modifiche richieste e cioè al raddrizzamento del tracciato ferroviario a fianco dell'autostrada A 24 vicino l'Interporto d’Abruzzo, per quanto riguarda Brecciarola e Manoppello, allo spostamento della stazione ferroviaria di Chieti Scalo e braccio ferroviario a ridosso dell’asse attrezzato con parziale interramento per liberare dal cappio urbanistico che pende da anni su San Giovanni Teatino.

Il suo appello D'Astolfo lo rivolge dunque ai parlamentari abruzzesi cui “chiediamo di schierarsi oggi più che mai contro quella follia infrastrutturale bocciata in partenza dal nostro studio costi-benefici che muove da ciò che Rfi ha progettato e non da nostre fantasie”.