Raddoppio ferroviario Pescara-Roma, D'Alfonso (Pd): "La Regione ha i poteri costituzionali per rivedere il tracciato"

.Per uscire dall'impasse della battaglia nata tra amministrazioni e Rfi in merito al progetto del raddoppio ferroviario Pescara-Roma che rischia di mandare in stallo la realizzazione di un'opera ritenuta fondamentale, il senatore Luciano D'Alfonso si rivolge alla Regione chiedendo che sia lei, con una delibera di giunta, ad aprire un tavolo con il governo “che si chiuda con un'intesa che, come ha precisato la sentenza costituzionale 303 del 2003, non consiste in un mero assenso rinunciatario a quello che spetta alla regione, ma è una compenetrazione paritaria di interessi: senza il sì della Regione il tracciato non si definisce”.

E' questo quello che prevede, spiega quindi D'Alfonso, la costituzione italiana e le sentenze della consulta. La sentenza cui fa riferimento è quella citata, mentre parlando della costituzione il riferimento del senatore è al terzo comma dell'articolo 117 “che precisa il ruolo elle Regioni anche per quanto riguarda la scelta dei tracciati delle grandi opere pubbliche riferite alla trasportistica e, dunque, anche al sistema ferroviario”. Un comma in cui vengono esplicitate, prosegue, “quali sono le materie in corrispondenza delle quali c’è la competenza esclusiva dello Stato, la competenza esclusiva delle regioni e la competenza concorrente. Ebbene, la materia delle reti dei grandi trasporti è materia oggetto di competenza concorrente: lo Stato fissa gli indirizzi e i principi generali e le Regioni fanno la legislazione puntuale di merito. E la localizzazione di un tracciato ferroviario corrisponde, non ai principi, ma ad un contenuto di dettaglio progettuale di competenza della Regione”. “Solo e soltanto l’istituto dell’intesa può essere in grado, al termine del procedimento, di ricucire i punti di vista dei cittadini preoccupati con la necessità fondamentale di realizzare quest’opera che, se fatta col consenso durerà cento anni – ribadisce -. Altrimenti c’è il rischio che non si faccia perché sarà circondata dal dissenso e dal contenzioso e, forse, se ne riparlerà tra cento anni”. Al progetto dunque non si può e non si deve rinunciare così come non si possono ignorare i dubbi espressi dalle amministrazioni.

"Abbiamo il commissario straordinario, abbiamo una sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per dare parere, abbiamo un soggetto specializzato nel fare progetti che è Italfer, abbiamo la stazione specializzata a fare gare d'appalto. E abbiamo gli enti locali che hanno trovato la soluzione ai problemi che hanno prefigurato. E ci sono risorse consistenti e irripetibili in giacenza – conclude D'Alfonso -, proprio per fronteggiare gli imprevisti e per non popolare di barriere antirumore i luoghi di vita di persone e imprese del territorio". Insomma la palla il senatore dem la passa alla Regione che, sostiene, è quella che ha la possibilità di trovare la soluzione che accontenti tutti.