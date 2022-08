Raddoppio ferroviario Pescara-Roma: si riapre alle osservazioni per la Valutazione di impatto ambientale

Si è riaperta ieri la fase pubblica della procedura di Valutazione di impatto ambientale per i lotti 1 e 2 (Interporto-Manoppello e Manoppello-Scafa) del progetto di raddoppio della ferrovia Pescara-Roma. Lo fa sapere il Forum H2O con le nuove osservazioni che enti e cittadini potranno presentare entro il 24 agosto.

Ad oggi, fa sapere l'associazione, rispetto al progetto originario alcune osservazioni dalla stessa presentate nelle fasi pubbliche della Via sono state accolte. Nello specifico quella relativa al viadotto (cavalcaferrovia) che si sarebbe dovuto realizzare davanti al colle dell'abbazia di Santa Maria Arabona e ritenuto “estremamente impattate”. L'opera è stata sostituita da una sottovia, spiega il Forum, dopo un sopralluogo con i tecnici del Ministero della cultura, Qualche miglioramento anche su un'altra criticità da noi sollevata, quella relativa all'impatto paesaggistico del viadotto di attraversamento del fiume Pescara e dell'autostrada lungo quasi un chilometro e mezzo con ben 29 campate, che è stato in qualche modo 'alleggerito'”. modificando alcuni particolari ed eliminando le travate reticolari”. Sostanzialmente rigettate dalle controdeduzioni depositate da Italferr invece, spiega ancora l'associazione, le numerose osservazioni dei Comuni di Chieti e Manoppello con quest'ultimo che, in particolare, aveva lamentato l'insostenibilità dell'opera mancando, aveva scritto nelle sue osservazioni, “una stima attendibile e verosimile dell'entità di Co2 emesso nella fase di cantiere”, oltre “all'inconcibiliabilità dell'opera rispetto al contesto urbanistico edilizio del territorio”, il “mancato avvio della procedura di uno screening specifico” per la valutazione delle criticità ambientali, la “mancata predisposizione dell'analisi costi-benefici rispetto alle soluzioni alternative”, la mancanza di uno studio in grado di valutare l'impatto ascustico e vibrazionale ante operam, “lo sconvolgimento degli assetti urbani di Manoppello scalo” con la città che sarebbe divisa “in due nuclei distinti fisicamente” e la penalizzazione dello sviluppo dell'area interportuale, oltre ad un impatto negativo che l'opera realizzata avrebbe sulla viabilità

“Come avevamo largamente previsto, si conferma di fatto l'inutilità della tanto pubblicizzata inchiesta pubblica che, essendo stata condotta in maniera a dir poco discutibile, ha solo fatto perdere tempo a tante persone ed enti distogliendo l'attenzione dalla ben più cogente procedura di Valutazione di impatto ambientale che nel frattempo procedeva”, commenta il forum vista la riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni.