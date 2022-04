Raddoppio ferrovia Roma - Pescara: fra 80 e 112 milioni di euro i costi aggiuntivi della variante al progetto

Ultimo incontro del dibattito pubblico per il raddoppio del binario della linea ferroviaria Roma - Pescara, durante il quale sono stati presentati i costi stimati della variante al progetto presentata dai Comuni di Chieti e Manoppello. Si tratta di un aumento di spesa fra gli 80 e 112 milioni di euro, da sommare ai 720 milioni già impegnati per realizzare l'opera. I due Comuni, lo ricordiamo, contestano il passaggio del nuovo binario nel centro abitato che di fatto spaccherebbe a metà l'area dove sono presenti i rispetti centri urbani.

Il 3 marzo vi erano stati infatti un tavolo tecnico itinerante e un incontro di approfondimento pubblico online, mentre altri due si erano svolti il 17 e il 24 marzo, a dimostrazione di tutto lo spazio di confronto che il Dibattito pubblico ha dedicato per prendere in considerazione la proposta di variante con la massima serietà. Rfi ha anche presentato un'alternativa alla stessa variante con alcune modifiche che risolverebbero importanti criticità rispetto alla soluzione proposta dai due Comuni. Ulteriori costi potranno esserci anche in relazione a fattori normalmente considerati quali imprevisti geotecnici e geologici, demolizioni e imprevisti espropriativi, viabilità, prescrizioni degli enti oltre alla cifra già stimata per la variante. I sindaci e la Regione Abruzzo hanno apprezzato il lavoro svolto da Rfi-Italferr. Il Sindaco di Rosciano ha chiarito come il suo Comune è totalmente favorevole al tracciato Rfi e chiede come condizione minima per considerare la variante la previsione di un collegamento diretto con la stazione di Manoppello. Inoltre, il Comune di Chieti ha reso noto di avere avviato un approfondimento sulla questione idraulica che presenterà come quaderno degli attori durante il dibattito pubblico.

La coordinatrice Iolanda Romano, chiudendo la riunione ha ringraziato istituzioni, tecnici e cittadini intervenuti durante il dibattiuto stesso ed a breve sarà annunciata la data per la relazione conclusiva, mentre i quaderni degli attori potranno essere inviati fino al 9 aprile.