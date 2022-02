Raddoppio ferrovia Pescara Roma, comitati cittadini contro Marsilio dopo le dichiarazioni a "Mi manda Raitre"

I comitati cittadini intercomunali ComFerr e FerroVia Chieti Scalo che si battono contro il progetto del raddoppio del binario sulla linea ferroviaria Pescara - Roma, attaccano il presidente della Regione Marco Marsilio dopo il suo intervento di ieri 6 febbraio durante la trasmissione "Mi manda Rai3" che ha dedicato ampio spazio alla questione del progetto di Rfi che sta scatenando proteste sia da parte dei cittadini che dei sindaci dei territori interessati (Chieti, Manoppello, San Giovanni Teatino, Scafa e Alanno).

In particolare, i comitati contestano i passaggi in cui Marsilio ha parlato di un'opera irrinunciabile che oltre alla perdita di fondi porterebbe ad un danno per il territorio e per le aziende sul fronte della competitività, e che nonostante si debba comunque tentare di avere il minor impatto possibile sul territorio, il doppio binario dev'essere necessariamente realizzato.

In una nota, il presidente del comitato intercomunale sulla velocizzazione della linea Pescara-Roma Antonio Bianchi, come riporta ChietiToday, esprime "disaccordo e disappunto" per il servizio dal titolo "Questo treno non s'ha da fare", che ritiene fuorviante rispetto alla posizione espressa oltre a non aver previsto un contraddittorio durante l'intervento di Marsilio:

"Questo comitato non ha mai contestato nelle proprie prese di posizione ufficiali, e neppure intende farlo ora, né la liceità né l'utilità dell'infrastruttura, contestando solamente la soluzione progettata circa il raddoppio della linea esistente nella tratta Interporto-Scafa, di cui propone lo spostamento nella sede prevista già in altri progetti/studi di fattibilità precedentemente prodotti da Rfi".

IL VIDEO DELL'INTERVENTO DI MARSILIO A "MI MANDA RAI TRE"