Volontari e cittadini raccolgono i rifiuti sulla spiaggia antistante la Nave di Cascella: si rinnova l'appuntamento con Mare d'inverno

Un invito aperto a tutti perché l'occasione diventi anche un modo per prendere consapevolezza dell'importanza di tutelare l'ambiente.

Questo lo scopo di Mare d'inverno, l'appuntamento organizzato dall'associazione Fara Verde Chieti-Pescara in collaborazione con Opes Abruzzo che torna protagonista con la 32esima edizione domenica 5 marzo nel tratto di spiaggia antistante la Nave di Cascella. Alle 10 i volontari distribuiranno sacchi e guanti per procedere alla raccolta dei rifiuti. “Secondo il rapporto 'The Mediterranean: mare plasticum', Italia, Egitto e Turchia sono i più grandi responsabili della dispersione di rifiuti plastici nel Mediterraneo – spiega il presidente di Fare Verde Giulia Colacicco -: pensate che nel Mare Nostrum finiscono ogni anno finiscono circa 300mila tonnellate di rifiuti di tipo plastico. E ogni giorno, la pesante 'impronta' della società moderna avvelena la natura a ritmi totalmente incontrollati”.

“L'obiettivo – aggiunge Terenzo Rucci presidente di Opes Abruzzo - non può essere limitato ad una semplice raccolta di rifiuti: l’iniziativa vuole essere l’occasione per risvegliare l'amore verso il nostro unico pianeta”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pescara, ha ottenuto il riconoscimento della Commissione europea (Rappresentanza per l’Italia e dal ministero dell'ambiente e della transizione energetica).