Raccolta rifiuti, garantita da Ambiente la regolarità nei giorni di festa: potenziato il servizio pomeridiano della domenica

"Per l’intero periodo delle festività natalizie (inclusi 24, 25, 26, 31 dicembre 2023 e primo e 6 gennaio 2024) le attività di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti saranno regolarmente svolte da Ambiente spa. Solo in piccola parte alcuni servizi verranno svolti in maniera ridotta".

Ad annunciarlo è il presidente Ricardo Chiavaroli spiegando che "la raccolta porta a porta verrà effettuata, secondo il calendario di ritiro anche nei giorni festivi, esclusivamente per le frazioni secche (plastica e lattine, vetro, carta e cartone, secco residuo); la frazione organica sarà regolarmente ritirata nei successivi giorni feriali, come da programma".

Verrà garantita la presenza del personale operativo di Ambiente 24 ore su 24 ore con l’impiego di circa 120 lavoratori nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del primo e 6 gennaio, e di circa 55 lavoratori per le domeniche del 24 e del 31 dicembre. "Il servizio pomeridiano domenicale - sottolinea ancora il presidente di Ambiente - è stato infatti potenziato per riuscire a garantire, in aggiunta ai servizi standard, gli interventi integrativi in occasione delle manifestazioni in programma sul territorio comunale. L’impiego maggiore del personale riguarda le ore notturne e della mattina; nelle ore pomeridiane e serali verranno impiegati inoltre 10-12 persone per garantire ulteriori svuotamenti di cestini, contenitori stradali o interventi di spazzamento".

Da parte del presidente infine il ringraziamento ai cittadini "per la collaborazione" rivolgendo "i più sentiti auguri a tutto il personale aziendale in primis a quelli che, in giorni dedicati particolarmente alla famiglia, saranno impegnati a garantire un servizio di pubblica utilità".