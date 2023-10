Rifiuti, un errore di comunicazione ha fatto partire il porta a porta "a sorpresa" nella zona sud

Sì un errore nella comunicazione c'è stato e questo ha causato non pochi disagi per i cittadini della zona sud della città alle prese con la raccolta porta a porta che entro metà novembre sarà definitiva in tutto il quartiere di Porta Nuova. Disagi di cui IlPescara aveva parlato: in alcune zone sono scomparsi i cassonetti prima ancora che gli utenti avessero ritirato i kit e questo è avvenuto per una ragione. La conferma arriva dal presidente della commissione Ambiente Ivo Petrelli: un buco comunicativi si è creato tra la società addetta alla raccolta, Ambiente) e quella che si occupa del volantinaggio utile a informare i residenti, la società Airone.

“Ambiente – spiega Petrelli - ha diviso il quartiere in tre macroaree denominato P1, P2 e P3 e l’unico vero disguido è stato lo scollamento tra Ambiente, che ha avviato la rimozione dei cassoni stradali, e la società Airone incaricata di fare il cassettaggio per informare gli utenti della necessità di andare a ritirare il proprio kit operativo, ossia mastello e buste. In sostanza, Ambiente avrebbe dovuto comunicare alla Airone di iniziare l’opera informativa nelle strade comprese nella macroarea P1, la prima a subire la rimozione dei cassoni stradali. In assenza di tale comunicazione, la Airone ha svolto già a partire dal 16 ottobre il cassettaggio a macchia di leopardo, magari informando prima i residenti della macroarea P3 che quelli della P1 e il mancato coordinamento delle informazioni ha ingenerato le giuste polemiche e lamentele degli utenti che sono andati a ritirare il kit con qualche giorno di ritardo. A oggi però il gap è già stato colmato e il 50 per cento di tutti i residenti di Porta Nuova interessati dalla macrorivoluzione sono già andati a ritirare il proprio materiale”.

Cinquanta per cento che si traduce, spiega, in 3mila 900 famiglie a fronte delle 8mila utenze presenti. Va intanto avanti, anche in questo caso con alcuni disagi segnalati da IlPescara al presidente di Ambiente che ha risposto nel merito, la consegna dei mastelli ai 2mila esercizi commerciali presenti nel quartiere.

“Va sicuramente potenziata l’attività di informazione rivolta al cittadino, occorre evitare lo scollamento tra l’azione di cassettaggio per avvisare le famiglie della rimozione dei cassoni stradali e la scomparsa stessa dei cassoni, ma a giudizio di Ambiente si tratta di piccoli aggiustamenti che non interferiscono con la bontà dell’iniziativa nel suo complesso” spiega ancora Petrelli al termine dell'incontro avuto con l'assessore comunale Isabella Del Trecco e per Ambiente il presidente Ricardo Chiavaroli, il direttore Massimo Del Bianco e il direttore operativo Maurizio Di Lanzo. “A questo punto abbiamo proposto un aggiornamento fra 15 giorni, quando Porta Nuova sarà stata completamente coperta dal nuovo servizio”.

Nell'arco di queste due settimane, questa la novità, saranno anche convocati gli amministratori di condominio, “per concordare al meglio la possibilità di utilizzare le aree condominiali per l’installazione dei grandi cassoni interni”.

Un confronto quello con l'assessore e Ambiente che il presidente di commissione ha voluto proprio per parlare dei disagi segnalati. Disagi comunque, sottolinea, “risolvibili. Come ha ricordato l’assessore Del Trecco, in realtà Porta Nuova e Pescara centro, con le loro 23mila utenze, sono solo gli ultimi due quartieri di Pescara ancora scoperti dalla differenziata porta a porta che è iniziata nelle altre zone da più di dieci anni, e ormai l’estendimento non era più differibile. Perché Pescara ha l’obbligo di arrivare entro il 2024 a coprire il 65 per cento dell’utenza, perché i rifiuti non devono essere più un costo per i Comuni, ma una risorsa. E perché più si recupera attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti, più si incassa e meno si paga”.

“Il sistema dei cassoni stradali ormai andava rimosso: Pescara è una delle poche città in Abruzzo ad averne ancora sul territorio, circondata da piccoli comuni che da vent’anni li hanno tolti, con la conseguenza che molto spesso utenti residenti a Spoltore o Montesilvano vengono a Pescara a buttare la propria immondizia, trasformando quegli stessi cassoni in discariche a cielo aperto, dunque occorreva recuperare il decoro della città”.

Chiavaroli nel corso dell'incontro ha ricordato ch e in via Pepe saranno presenti i grandi compattatori e i grandi contenitori in cui conferire liberamente grandi quantitativi di rifiuti domestici, contenitori informatizzati a disposizione esclusivamente dei residenti di Porta Nuova, gli unici a essere dotati delle relative schede di accesso e fruizione.