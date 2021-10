Lanciata una raccolta fondi per il piccolo Samuele di Pescara (orfano di padre) affetto da leucemia mieloide acuta

Si è da poco scoperto che è affetto da una terribile leucemia mieloide acuta e ha bisogno di molte cure.

Ma il sostegno di tanti non manca ed è scattata una gara di solidarietà per cercare di aiutare Samuele, un bambino di Pescara che sarà trasferito agli Spedali Civili di Brescia allo scopo di cercare di ricevere le migliori cure possibili.

«Grazie a tutti voi per il supporto, la condivisione e il pensiero, grazie, infinitamente grazie».

Queste le parole della madre nel ringraziare le centinaia di donatori che sulla piattaforma GoFundMe hanno supportato la sua campagna. «Samuele», si legge, «partirà con la sua mamma dall’ospedale di Pescara per arrivare ai Civili di Brescia, il trasporto in ambulanza è stato possibile grazie alle vostre donazioni».

«Purtroppo», scrive Noemi, organizzatrice della raccolta, «la mamma di Samuele è costretta a lasciare a Pescara il lavoro e la casa. Il resto delle donazioni servirà per supportare questa famiglia in questo percorso delicato». Nei confronti di Samuele, che a quattro anni ha già dovuto affrontare la perdita del padre, si è scatenata una vera e propria gara di solidarietà che ha permesso di raccogliere, in pochi giorni, più di novemila euro, grazie anche alle migliaia di condivisioni online. La raccolta è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/aiutiamo-il-piccolo-samuele

A sostenere il piccolo Samuele c'è anche la Misericordia Pescara che così scrive in una condivisione: «Oggi una storia triste ci ha colpito profondamente. Samuele purtroppo sta lottando contro la terribile leucemia mieloide acuta. Da poco tempo il piccolo ha perso anche il padre, ed è per questo che la Misericordia di Pescara vuole esprimere la propria solidarietà alla famiglia. É stata recentemente promossa una raccolta fondi che vogliamo condividere con la cittadinanza affinché possano arrivare solidarietà e aiuto da parte di noi tutti».