Lanciata una raccolta fondi per il figlio sopravvissuto di Andrea Silvestrone

Una raccolta fondi per Diego Silvestrone, figlio del compianto Andrea Silvestrone, il campione di tennis paralimpico morto insieme agli altri suoi due figli dopo uno spaventoso incidente stradale lungo l'autostrada A14.

A lanciare, insieme a chi amava e stimava Silvestrone, è lo zio Paolo del bambino di 12 anni.

Come si legge su gofoundme, «questa raccolta fondi è per Diego un bambino di 12 anni che, a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lungo l'A14 nei pressi di Grottammare, ha perso i suoi fratelli (Nicole 14 anni e Brando 8 anni), suo padre e il suo amico a quattro zampe. Per miracolo, Diego si è salvato, ma ora ha bisogno di tutte le cure mediche necessarie affinché riesca a riprendere la sua vita nel miglior modo possibile. A questo proposito, lui si trova nella struttura ospedaliera pediatrica di Ancona (lontano dalla propria casa a Montesilvano) dove si sta sottoponendo a tutte le cure necessarie. La riabilitazione sarà lunga, faticosa e costosa e, dato che con lui c'è solo la mamma Barbara, chiediamo un piccolo contributo per questa famiglia. Questo gesto, indipendentemente dall'entità dell'importo farà comunque la differenza».