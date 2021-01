Raccolta fondi online a favore della famiglia di Antonio Pagniello

Dopo la prematura scomparsa di Antonio Pagniello, il 40enne di Città Sant'Angelo morto nei giorni scorsi per un malore improvviso, gli amici hanno deciso di lanciare una raccolta fondi a sostegno della moglie Gloria e delle due figliole Lucia e Linda, bambine ancora in tenera età. L'obiettivo è di dare un segnale di speranza e vicinanza a chi sta affrontando questo terribile momento. Il link della campagna è questo.

Questo è ciò che si legge nella presentazione dell'iniziativa: "Caro Antonio, in momenti come questi le parole sembrano vuote, leggere come foglie spazzate via dal vento autunnale. Niente potrà mai descrivere appieno quanto straordinario tu fossi: un marito e un padre amorevole, un amico fidato, un uomo sempre pronto a donare un sorriso o una spalla su cui piangere, ma che purtroppo ci ha lasciato troppo presto. E in un attimo tutto per noi è cambiato. Vogliamo ricordarti sorridente alla vita e grato di tutto ciò che ti era stato donato. Sei stato parte di una grande famiglia fatta di amici, colleghi, parenti e niente potrà mai scalfire il ricordo che rimane di te nei nostri cuori. Oggi questa grande famiglia si stringe in un dolce abbraccio verso le persone a te più care, nella speranza di riuscire a dare loro anche solo una parte di quanto tu sei riuscito a portare nella vita di tutti noi".