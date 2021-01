Raccolta fondi per Andrea, Salerni annuncia: "Ha ricevuto tutto il denaro finora donato"

Il cantante ha dato la notizia su Facebook. Un mese fa aveva lanciato la canzone "Buon Natale" per aiutare questo bambino di 5 anni, che rifiutava il cibo, non aveva un padre su cui contare e, in più, si ritrovava una mamma senza lavoro

In merito alla raccolta fondi per Andrea, Mirco Salerni annuncia che il piccolo "ha ricevuto tutto il denaro finora donato. Lui e la madre vi ringraziano ancora infinitamente".

"Siamo stati grandi ed efficaci - esulta Salerni - Io non posso che abbracciarvi tutti e dirvi che la raccolta fondi è ancora aperta per chi volesse donare. Grazie, grazie e ancora grazie a tutti!".

Il cantante, che ha dato la notizia su Facebook, un mese fa aveva lanciato la canzone "Buon Natale" per aiutare questo bambino di 5 anni, che rifiutava il cibo, non aveva un padre su cui contare e, in più, si ritrovava una mamma senza lavoro. Per saperne di più è anche attiva una pagina, raggiungibile QUI.