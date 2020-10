Parte la raccolta fondi per dipingere un acquario sulle pareti del reparto di Neonatologia e terapia intensiva neonatale di Pescara

Una raccolta fondi per realizzare il dipinto di un acquario colorato sulle pareti del reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale di Pescara. L'iniziativa è stata lanciata da Team Enjoy Events&Fun in collaborazione con Ospedali Dipinti con una raccolta fondi per rendere il progetto una realtà, regalando un'atmosfera diversa ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie con delfini, tartarughe e pesci tropicali.

Silvio Irilli, fondatore di Ospedali Dipinti, sottolinea come il dipinto non porterà solo un miglioramento estetico al reparto, ma anche una ventata di accoglienza e supporto al personale sanitario ed ai pazienti con le loro famiglie, che si trovano catapultati in una realtà completamente diversa da quella della loro abitazione.

È importante quindi ricreare un ambiente confortevole e accogliente che consenta loro di continuare a sognare. Ecco perché ogni opera che realizziamo deve interagire con i bambini, raccontando loro una storia affinché il loro percorso di terapia diventi un gioco

Nicola Ortugno, presidente del Team Enjoy Events&Fun si è detto orgoglioso di poter realizzare questo progetto, e tutto nacque da una bimba di 4 anni che gli consigliò di colorare le ambulanze dei bambini, come già sta succedendo in altre città italiane.

Per sostenere l'iniziativa:

c/c dell’Associazione Team Enjoy Events&Fun (IBAN IT65Z0617566471000000347980) con la motivazione “donazione a favore del progetto artistico di accoglienza ‘L’Acquario in Neonatologia’ per l’ospedale di Pescara” oppure tramite PayPal

I sostenitori riceveranno un attestato di donazione mentre per le donazioni superiori a 300 euro ci sarà una taraga dedicata applicata all'interno del reparto.

Per informazioni: https://www.ospedalidipinti.it/dona-un-reparto-dipinto/neonatologia-ospedale-di-pescara