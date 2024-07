Una raccolta firme per intitolare il parco Baden Powell a Christopher Thomas Luciani

Una raccolta firme per chiedere che il parco "Robert Baden Powell" di via Raffaello a Pescara venga intitolato a Christopher Thomas Luciani, il 16enne che al suo interno è stato assassinato.

A lanciare la petizione è l'associazione di promozione sociale “Non vogliamo encomi Wssi.

L'associazione, come informa il presidente Fabrizio Piscione, domenica 7 luglio dalle ore 18 alle ore 21:30 sul lungomare Matteotti, alla Nave di Cascella, allestirà un banchetto per la raccolta di firme dei cittadini per la petizione.

Al sindaco Carlo Masci viene chiesta anche la realizzazione di «una "capanna ritrovo" civico onde divulgare le regole civiche di buon senso e un'oasi di ascolto per minori e più deboli».