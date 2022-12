Raccolta alimentare durante la gara di basket Portanuova-Mamba

Stasera, 16 dicembre, in occasione della partita valida per il campionato di Basket organizzato dall'Endas categoria Senior tra Portanuova Basketball e Mamba Basket, in programma al Palazzetto dello Sport in via Elettra alle ore 21:15, si terrà una raccolta alimentare da devolvere al Banco Alimentare d'Abruzzo e Molise.

Potranno essere donati prodotti a lunga conservazione. La cittadinanza è ovviamente invitata a partecipare a questo evento.