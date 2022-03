Raccolta alimentare della Misericordia per sostenere l'Ucraina

Una raccolta alimentare in favore del popolo ucraino è stata attivata dalla Misericordia di Pescara con l'iniziativa "Sos-teniamo" l'Ucraina.

L'obiettivo è quello di far arrivare questi beni alimentari a coloro che sono stati colpiti dalla guerra dopo l'invasione della Russia.

Questi i beni che vengono richiesti: cibo per bambini a lunga conservazione, pasta, latte in polvere, olio di oliva, olio di semi di girasole, riso, caffè, té in bustine, fette biscottate, nutella e marmellate, tonno in scatola, zucchero, sale e farina.

Il punto di raccolta è la sede della Misericordia in strada delle Fornaci il martedì, il giovedì e il sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 19. Per informazioni si può telefonare al numero 3296386425