Questura, promosso Alessandro Di Blasio: dopo 5 anni alla guida del reparto prevenzione crimine il nuovo incarico a Trento

Il dottor Alessandro Di Blasio fino ad oggi dirigente del reparto prevenzione crimine Abruzzo lascia la questura di Pescara per iniziare una nuova esperienza lavorativa in quella di Trento dove, da lunedì 3 ottobre, assumerà la dirigenza della divisione polizia amministrativa e sociale.

Il funzionario, promosso primo dirigente, è stato alla guida del reparto abruzzese negli ultimi cinque. Un reparto quello da lui diretto, costituito da operatori di polizia impegnati a Pescara, ma anche in altre realtà italiane, nei servizi di controllo del territorio finalizzati all’intensificazione delle attività di polizia di prevenzione e contrasto alla criminalità. Classe 1971 Di Blasio, laureato in giurisprudenza, nel 2002, al termine del corso di formazione per commissari, è stato assegnato al reparto mobile di Bologna con funzioni di comandante di nucleo. A seguire, è stato dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dapprima presso la questura di Chieti e poi a Teramo.

Trasferito alla questura di Pescara è stato vice dirigente della squadra mobile e, dal 2010 al 2014, dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Dal 2014 al 2017 ha diretto il commissariato di Vasto.

“Il neo promosso primo dirigente ha diretto molti e delicati servizi di ordine e sicurezza pubblica di cui ha garantito sempre lo svolgimento in sicurezza ed ha coordinato numerose operazioni di polizia dedicate al controllo del territorio conseguendo importanti risultati in termini di arresti e denunce. Inoltre è stato anche docente di materie giuridiche nei corsi di formazione per allievi agenti e nei corsi di specializzazione per operatori addetti al controllo del territorio tenutisi presso la scuola di polizia di Pescara – scrive in una nota la questura -. Dotato di eccellenti capacità operative, di risoluzione delle problematiche e di gestione del personale, è particolarmente apprezzato non solo per le sue elevate conoscenze professionali, ma anche per la capacità di coinvolgimento del personale per il quale rappresenta un sicuro punto di riferimento e che nutre nei suoi riguardi una grande stima ed un profondo affetto. A lui vanno, da parte del questore Luigi Liguori e delle donne e uomini della polizia di questa provincia, i più sentiti ed affettuosi auguri per la promozione e per il nuovo e prestigioso incarico”.