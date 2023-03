La questura ha un nuovo commissario: si tratta di Franco Nonni

La questura di Pescara ha un nuovo commissario. Si tratta di Si tratta di Franco Nonni che da lunedì 27 marzo è entrato a far parte dei funzionari della polizia di Stato e che vanta una brillante carriera costruita al servizio della squadra mobile pescarese dove, negli ultimi anni, ha ricoperto l'incarico di responsabile della sezione criminalità organizzata.

Entrato in Polizia nel 1987, il suo percorso professionale è iniziato a Roma ed è proseguito a Chieti fino all'assegnazione a Pescara. Abile investigatore, pronto a mettersi in gioco e conseguire altri importanti risultati nel nuovo ruolo di ufficiale di pubblica sicurezza. A lui sono arrivati i complimenti per il traguardo raggiunto e gli auguri per questa nuova avventura da parte del questore Luigi Liguori e di tutti i colleghi.