Il questore Misiti saluta Pescara con l'inaugurazione dell'installazione artistica dello stemma Anps [FOTO]

Cerimonia d'inaugurazione questa mattina in questura a Pescara per la nuova installazione artistica raffigurante lo stemma Anps. Per l'occasione, c'è stato anche il saluto di commiato da parte del questore Misiti che a partire da domani sarà in pensione e a Pescara sarà sostituito da Luigi Liguori.

Alla cerimonia era presente solo il prefetto, come disposto per le recenti misure anticontagio da Coronavirus. L'installazione artistica è stata realizzata da Enea Cetrullo, e riproduce un'aquila d'oro su un fascio tricolore con la scritta "Anps" raffigurata su 24 formelle di maiolica issate su una soglia di marmo sostenuta da un cavalletto in ferro. L'opera si trova in una porzione di giardino vicina all'ingresso della struttura, visibile da tutti gli utenti in ingresso e da tutto il personale in servizio.