Il questore Luigi Liguori incontra il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito [FOTO]

Il questore Luigi Liguori incontra il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito. Con loro c'erano il vice questore Paolo Robustelli e il comandante della polizia locale Panfilo D'Orazio. Questa mattina, mentre sul territorio era in corso un servizio straordinario di controllo, il neo questore si è ritagliato un momento per fare visita al municipio e andare a conoscere il primo cittadino.

Tra i temi dell'incontro, la particolare attenzione dovuta a Spoltore per la sua posizione nell'ambito metropolitano come crocevia di più città e proprio a ridosso di Pescara. La giornata è stata anche l'occasione per riflettere sull'attuale sistema intelligente di videosorveglianza di cui il comune si è dotato e che sta progressivamente implementando.