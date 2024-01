Il saluto del questore Liguori che lascia Pescara e la polizia dopo 38 anni di servizio

Il questore Luigi Liguori si appresta a lasciare Pescara dopo 38 mesi di attività svolta sotto la sua direzione dalla polizia.

E nella mattinata di martedì 30 gennaio, nell’area benessere della questura, si è tenuta la cerimonia di commiato.

Il questore Liguori ha ringraziato tutti: i cittadini, le maestranze, le istituzioni, per la disponibilità e la collaborazione prestata.

«I positivi risultati conseguiti», si legge in una nota, «che gli consentono di affermare che lascia una città sicura, sono frutto di una fondamentale sinergia tra le varie forze di polizia e i vertici delle istituzioni». Il questore ha espresso gratitudine e il proprio ringraziamento a tutto il personale della polizia per lo straordinario impegno, certo che continuerà a operare per garantire la sicurezza dei cittadini mantenendo alta l’immagine e il prestigio della polizia, e con l’auspicio, da parte sua, che si faccia sempre meglio.