"Questione di stoffa": a Spoltore il laboratorio pedagogico innovativo per i piccoli tra i 24 e i 36 mesi

Decisamente innovativa la proposta educativa dell'istituto comprensivo di Spoltore che per i bimbi che frequentano i nidi ha organizzato un vero e proprio “atelier pedagogico” con l'evento “Questione di stoffa” che si svolgerà dalle 17 alle 19 di venerdì 17 maggio. Un laboratorio rivolto ai bambini che tra i 24 e i 36 mesi che vedrà la partecipazione delle educatrici sia dei nidi che della scuola dell'infanzia al fine di dare continuità didattica al sistema integrato 0-6 anni creando un contesto comune per bambini di classe diversa. A ospitarlo sarà il plesso di via Basilea.

“I servizi educativi e le scuole dell’infanzia, definiti dalle norme e dalle linee guida più recenti, costituiscono il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni – spiega la maestra Sandra Di Giansante -. Il nostro laboratorio dà continuità all’esperienza dei bambini e dei genitori durante questo percorso. In un’ottica di co-progettazione coerente e articolata nasce la partnership con i nidi del territorio”.

Le attività mirano a creare tra luci, videoproiezioni, stoffe e altre materie prime, esperienze immersive in ambienti dedicati, chiamati appunto 'atelier', con un tema specifico: dai “paesaggi digitali”, ai“raggi di luce” e fino alle “stoffe in movimento” e “l'angolo della fantasia”.

“Il nuovo paradigma educativo - prosegue l'insegnante - lega la didattica alle architetture interne dell'edilizia scolastica e le pone al centro del movimento delle avanguardie educative”. “Il progetto raccoglie i suggerimenti di indire, l’istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa - aggiunge il dirigente scolastico Bruno D'Anteo -. Il modo migliore per capire di cosa si tratta è vivere questa esperienza in prima persona. Invitiamo perciò all'incontro di venerdì i bambini tra 24 e 36 mesi e le loro famiglie”.