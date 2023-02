"quello che non dico", il nuovo singolo del duo femminile nosara

È disponibile ovunque “Quello che non dico” (Visory Records / Believe ), il nuovo singolo delle Nosara, duo indie pop al femminile di Pescara. Si tratta del quarto singolo, anticipato dalla pubblicazione dei precedenti "Stonata", "Neve a primavera" e "Credimi". La canzone, dal mood nostalgico, viaggia tra profumi, strade e suoni capaci di riportarci indietro nel tempo. “Ci sono persone della nostra vita passata che continuano a vivere in queste sensazioni e non andranno più via. Ognuno di noi ha il proprio cassetto nascosto di nostalgia. È più semplice trasformare un ricordo in un sorriso, se c’è una canzone che ci aiuta a sentire, di nuovo, quella stessa emozione. Dipinta nel vento come un quadro immortale”.

Il sound del brano mescola pop acustico e nostalgia. Prodotta da Luigi Tarquini di Alti Records, “Quello che non dico” è pubblicata da Visory Indie, la costola indie di Visory Records, ed è distribuita da Believe. Le Nosara sono Sara Berardinucci (voce) e Cristina Talanca (basso). Dall’incontro delle due ragazze con il producer Shezzan nasce il primo singolo “Stonata”: una canzone che viaggia su un beat moderno e che a colpi di basso e synth racconta una relazione difficile, possibile solo nei sogni.

A marzo 2022 le Nosara pubblicano il secondo singolo “Neve a primavera”, una canzone sui contrasti belli e inaspettati, come la chimica inspiegabile che si crea tra due persone profondamente diverse. Prodotto da Alti Records e scritto con la collaborazione del rapper aquilano Stillpani, il singolo è finito in rotazione su Rai Radio2 Indie, che l’ha segnalato anche sui social nella rubrica “LightsOn”. A ottobre 2022, dopo aver sperimentato le prime apparizioni live (tra cui l’apertura di un live di Morgan), pubblicano il terzo singolo “Credimi”, anche quest’ultimo sotto l’ala di Visory Records con distribuzione Believe. Il 2023 viene inaugurato dalle due ragazze con la pubblicazione del nuovo singolo dal titolo “Quello che non dico”.