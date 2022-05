Torna Quattrozampexpo: l'evento all'insegna dell'animal-cultura da vivere con il proprio amico peloso

Adozioni, esibizioni, stand, momenti formativi e tanto divertimento per tutte le età. Sono questi gli ingredienti vincenti di Quattrozampexpo, l'appuntamento per gli amanti degli animali e i loro amici a quattro zampe che quest'anno si terrà al porto turistico Marina di Pescara sabato 4 e domenica 5 giugno.

Per amanti e professionisti del settore l'occasione per conoscere tutte le novità su cibo, cura, divertimento e formazione dei proprio amici pelosi. Attenzione anche per la pet therapy e spazio alle adozioni grazie ai volontari del territorio che non mancheranno l'appuntamento. Quella del 2022 è la quinta edizione di Quattrozampexpo, evento curato dall'associazione Vae Victis aps e promossa dall'assessorato alla tutela del mondo animale del Comune di Pescara guidato da Nicoletta Di Nisio. Momenti di divertimento e formazione per imparare a relazionarsi al meglio con il proprio amico non mancheranno e sarà bello vivere tutto all'aria aperta in spazi maggiori rispetto al passato. Tra le novità di questa quinta edizione anche un’area gioco e una grande piscina dove i pelosetti avranno la possibilità di rinfrescarsi e di divertirsi con attività acquatiche. Ci saranno anche i gruppi cinofili delle forze dell'ordine dai carabinieri alla polizia, passando per la guardia di finanza e la polizia penitenziaria che sarà presente con una delegazione del carcere di Rebibbia. Cani decisamente speciali questi che mostreranno come sanno trovare droga, polvere da sparo, denaro e tanto altro ancora in un clima di piena fiducia e collaborazione con i loro accompagnatori. Quindi la pet therapy come detto, ma anche i meravigliosi cani per il salvataggio. Gli educatori cinofili parteciperanno e l'occasione sarà giusta per chiedere loro qualche buon consiglio.

“Sono estremamente soddisfatta di questa opportunità che vogliamo offrire alle famiglie e agli amanti dei pelosetti – commenta Di Nisio - Dopo i duri periodi del lockdown, ci auguriamo che questo appuntamento possa coinvolgere un numero sempre maggiore di persone e che rappresenti un’occasione per adottare un nuovo amico a quattro zampe”. Potevano forse mancare i concorsi per il miglior cane e gatto? Ovviamente no: tornano i concorsi The Best Cat e The Best Dog. Il primo, in programma sabato 4 giugno dalle 10 alle 12, vedrà i felini di ogni razza, ma anche meticci, sfilare davanti a una giura composta da pet lovers adulti e bambini che decreteranno i vincitori delle categorie: Best in show, Best in variety, Best cucciolo, Aristo-gatto, Pelosone e Tale e quale. Domenica 5 giugno, dalle 15.30 alle 18.30, sarà invece la volta della mostra canina amatoriale, durante la quale i pelosi partecipanti si contenderanno i titoli di: Best in show large size, Best in show small size, Pelosone, Baby handler, Tale e quale e Outsider. Le iscrizioni ai due concorsi saranno aperte fino al giorno stesso dell’evento, per una partecipazione massima di 100 gatti e 100 cani. “Se l’edizione del 2021 è stata quella del ritorno dopo il covid, quella del 2022 vuole essere ’edizione della leggerezza e della positività - dichiara Silvia Di Silvio, presidente di Vae Victis -. Proprio per questa ragione abbiamo scelto la primavera perché vogliamo che Quattrozampexpo, oltre ad essere un momento di sensibilizzazione e di educazione verso il mondo animale, sia una vera e propria festa all’aperto dedicata a tutti i pet lovers di Pescara e del Centro Sud Italia”.

Quattrozampexpo sarà aperta sabato 4 e domenica 5 giugno dalle 9 alle 20. Con una piccola donazione all’ingresso, i partecipanti sosterranno l'animal-cultura e Quattrozampexpo. Per tutti gli amici pelosetti, la fiera è pet friendly. Il regolamento di accesso alla fiera con animali e il programma completo è consultabile sul sito della manifestazione.