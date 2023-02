Quattro cuoche abruzzesi di Lady Chef protagoniste a Casa Sanremo in occasione del Festival [FOTO]

Ci saranno anche quattro cuoche abruzzesi di Lady Chef a Casa Sanremo in occasione del Festival della canzone italiana 2023. Si tratta di Giovanna De Vincentis di Tocco da Casauria, coordinatrice di Lady Chef della Provincia di Pescara confermata di recente per il quadriennio 2023-26, Enza Liberati di Pescara, Antonina Di Giacomo di Miglianico e Antonella D’Orazio di Bucchianico che saranno fra le cuoche che prepareranno le specialità utilizzando ovviamente i nostri prodotti regionali. Ad incontrarle il presidente della Provincia di Pescara e sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, che le ha ricevute in delegazione della Federazione italiana cuochi:

"Lo scorso anno, grazie a un accordo che Lady Chef ha stretto con Casa Sanremo, furono due le abruzzesi a rappresentare la nostra regione nella Città dei Fiori. Quest'anno invece, in occasione del Festival, in programma dal 7 all’11 febbraio, saranno quattro le cuoche locali a deliziare i palati di artisti, giornalisti e addetti ai lavori.

È motivo di grande orgoglio per me e per la nostra provincia, sapere che il nostro territorio, con le sue eccellenze, arricchirá dal punto di vista culinario una manifestazione prestigiosa come il Festival della canzone italiana. Alle nostre Chef ancora tantissimi complimenti e un grosso in bocca al lupo. Ad maiora!"

A Sanremo ci sarà anche il pizzaiolo pescarese Antonio Pentecoste.