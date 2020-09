Interi quartieri senza acqua da luglio, protesta l'Associazione Consumatori e Utenti

Interi quartieri senza acqua in città da luglio, protesta l'Associazione Consumatori e Utenti. Il presidente regionale dell'Abruzzo, Luigi Di Corcia, sottolinea che "ci sono giunte numerose segnalazioni" da parte degli utenti Aca sulla "quasi totale mancanza di acqua potabile nelle abitazioni di diverse zone del Comune di Pescara".

"Le riduzioni idriche - evidenzia Di Corcia - riguardano anche zone della città che non sono state oggetto di specifiche comunicazioni di riduzione dei flussi da parte dell'Ente gestore. Ci comunicano che l'acqua potabile arriva, con adeguata pressione nelle case, soltanto dopo le 23 sino alle 7 della mattina per poi arrivare con sempre minore intensità ed, addirittura, in moltissimi casi, mancare del tutto per il resto della giornata".