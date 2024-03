Quarantaquattro ore sospeso sul balcone: quando il disagio e la debolezza scatenano il peggio del popolo social

Mostrare un disagio, avere dei problemi e chiedere aiuto rappresentano ormai una colpa, una condanna senza pietà. Almeno per il popolo dei social, che pochi giorni fa si è purtroppo scatenato con migliaia di commenti su Facebook e sulle altre piattaforme in merito alla vicenda del giovane pescarese che, in via Rieti, è rimasto sospeso sul bordo del balcone della sua abitazione minacciando il suicidio. Un fatto che, come prevedibile, ha ovviamente richiamato l'attenzione non solo dei media che hanno raccontato la cronaca di quanto avveniva su quel balcone per il giovane che, con evidenti problemi di natura psichiatrica, è rimasto per ben 44 ore sul bordo del balcone assistito, per quanto possibile, dai vigili del fuoco, dal 118 e dalla polizia che ha avviato una lunga e complessa trattativa prima di riuscire, fortunatamente, ad entrare nell'appartamento e a mettere in sicurezza il ragazzo assieme al suo cane e al suo gatto.

Al di là del giudizio che ognuno di noi ha diritto di avere sulla vicenda e sulla sua gestione, resta però l'amarezza nel leggere una parte dei tantissimi commenti che la vicenda ha scatenato sui social. Se infatti la maggior parte delle persone ha espresso solidarietà e vicinanza al ragazzo, chiedendo che si potesse fare di tutto per poterlo salvare, da una minoranza non trascurabile di utenti sono arrivati commenti e insulti davvero inaccettabili e vergognosi.

Si potrebbe dire che non si tratta di una novità, e che ormai è consuetudine vedere come l'odio senza senso e la parte peggiore di alcune persone venire a nudo all'interno dei social network, ma non per questo bisogna abituarsi a una pubblica gogna che, in altri periodi storici, era però riservata ai condannati a morte. Basti pensare alle decapitazioni durante la rivoluzione francese rigorosamente in pubblica piazza, dove ladri di galline e sovrani sono stati uccisi davanti al popolo scatenato e furibondo, passando per tempi più recenti con l'esposizione in piazza Loreto del corpo di Mussolini. In questi casi però, seppur in una società civile non sono giustificabili comunque atteggiamenti e consuetidini di questo tipo, si parlava di persone ritenute colpevoli di reati più o meno gravi.

Nella vicenda del giovane sul balcone, però, è una persona fragile, una persona con problematiche serie quella che viene insultata, addirittura minacciata e offesa nella piazza dei social. Da chi sosteneva che "è solo una farsa, si vuole mettere in mostra. Lasciatelo perdere" a chi ha sollevato il problema dei costi delle operazioni di soccorso e assistenza "Ma quanti soldi stiamo spendendo per questo cretino? Chi paga alla fine?". Fino a coloro (e sono centinaia sui vari articoli postati dai media sull'argomento) che si auguravano una morte rapida per chiudere la vicenda: "Ma fatelo cadere, tanto è solo un peso per la società" "Con tutti i problemi che abbiamo pure sto sfigato dobbiamo vedere".

Ecco dunque che una richiesta di aiuto (perchè di questo si trattava) di una persona arrivata al punto di volersi togliere la vita diventa una colpa, anzi quasi un crimine da condannare senza umanità ed empatia. Perchè è proprio questo, l'empatia e l'umanità che mancano in una parte non trascurabile della società. E questo dovrebbe far riflettere tutti, dalle istituzioni preposte nel seguire le persone deboli e fragili, fino ai comuni cittadini.