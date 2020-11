È online il lyric video di “Quando cammini per strada”, singolo di Andrea Pimpini

Da oggi, giovedì 5 novembre, è online il lyric video di “Quando cammini per strada”, brano del cantautore pescarese Andrea Pimpini estratto dall’omonimo album. Il video è visibile QUI.

«Mi sarebbe piaciuto poter presentare “Quando cammini per strada” al Festival di Sanremo – dichiara Andrea – È la mia canzone preferita del nuovo disco. A chi non è mai capitato di camminare per strada e perdersi in ricordi belli o brutti che siano?».