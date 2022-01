È "Quando c'era Totti" il nuovo singolo dei Doppio Passo. Il brano non è soltanto un inno al capitano eterno della Roma, ma molto di più. È un sorriso nostalgico rivolto ai tempi migliori, a chi se n'è andato lasciando dentro di noi una passione, che abbiamo accolto e saputo coltivare nel tempo. È un completino di Totti regalato da un nonno a un bambino poco prima di dirsi addio, è la promessa di quel bambino al nonno che da quel giorno avrebbe sempre tifato e sostenuto quei colori. Essere ancora lì 20 anni dopo a soffrire per quegli stessi colori rende tutto più romantico a tal punto da sentire il bisogno, quasi il dovere di scriverne una canzone.

"Quando c'era Totti" è prodotta da Alti Records e distribuita da Artist First. I Doppio Passo sono Guglielmo Marino e Federico Vittorini, due penne che si uniscono in un unico progetto per raccontare la realtà dei giorni che vivono. Di diverse provenienze musicali, dall’ambito hip-hop il primo e dall’ambito pop il secondo, trovano un punto di incontro dando vita a una musica dalle sonorità urban pop con testi molto accessibili, ma dall'anima poetica, in cui è molto facile riconoscersi, sia per le nuove che per le vecchie generazioni.