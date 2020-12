Qualità della vita, L'Aquila sorpassa Pescara che resta stabile al 43esimo posto

Resta stabile ed invariata la posizione di Pescara nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 ore. La nostra città infatti si posiziona al 43esimo posto della graduatoria generale, la stessa dello scorso anno.

Ogni anno vengono considerati diversi parametri classificando le città italiane in base a specifiche aree, e la somma dei vari indicatori produce una classifica generale che di fatto fornisce un quadro sulla qualità della vita generale nelle singole città del nostro Paese.

In Abruzzo, L'Aquila guadagna ben 20 posizioni e si classifica al 41esimo posto, seguita proprio da Pescara al 43esimo posto e da Chieti al 56esimo posto che perde quattro posizioni. Fanalino di coda Teramo, al 76esimo posto che perde ben 20 posizioni. Andando ad analizzare le singole aree di riferimento con le relative voci analizzate dallo studio, troviamo Pescara al 71esimo posto per "Ricchezza e consumi" con la perdita di quattro posizioni rispetto al 2019. Calo sensibile nella voce "Ambiente e servizi" con il passaggio dal 25esimo posto al 66esimo.

Balzo in avanti invece per "Giustizia e sicurezza" con la nostra città che passa dall'83esimo posto al 44esimo. Migliora anche la qualità della vita per "Affari e lavoro" con la scalata dal 45esimo posto del 2019 al 28esimo posto del 2020. Perde infine posizioni Pescara per "Cultura e tempo libero" passando dal 28esimo posto al 34esimo.

Una curiosità: Pescara è la seconda città d'Italia per numero di medici generici rispetto alla popolazione. La città con la migliore qualità della vita nel 2020 in Italia è invece Bologna.