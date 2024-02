Migliora la qualità dell'aria in città, i dati forniti dall'Arta: in via Sacco l'unico parametro sopra il limite

Migliorano i dati sulla qualità dell'aria in città. A rilevarlo è l'Arta (Agenzia regionale per la tutela ambientale) commentando in particolare la rilevazione del 5 febbraio. Un miglioramento che arriva dopo l'allarme suscitato dalle rilevazioni fatte nei giorni precedenti con quel 27 gennaio in cui è risultata "pessima".

I valori delle polveri sottili si stanno dunque abbassando. Il giorno migliore, emerge leggendo le tabelle, è stato quello del 3 febbraio quando la qualità dell'aria nel suo complesso è risultata buona. In particolare l'Agenzia commenta i dati relativi all'ultimo giorno considerato e cioè quello del 5 febbraio quando l'unico dato di pm10 sopra il limite di legge si è registrato in via Sacco con 51 microgrammi per metro cubo, solo un microgrammo in più rispetto a quel limite con il Teatro d'Annunzio e via Firenze dove, seppur in fascia “mediocre” si è comunque rientrati nei parametri. Il sintomo del miglioramento che si sta registrando.

Nella giornata considerata, rimarca quindi l'agenzia, le concentrazioni degli altri inquinanti determinati sono inferiori ai rispettivi valori limite per la protezione della salute umana. Insomma seppur non eccellente una fotografia che evolve in positivo quella dell'aria in città dove il traffico è aumentato soprattutto nella zona sud da quando la galleria San Silvestro è crollata e che come buona parte del Paese è stata interessata nei giorni scorsi da un anticiclone che, come spiegato degli esperti, effetti sulla qualità dell'aria ne ha avuto vista l'anomalia delle temperature decisamente calde per il periodo.