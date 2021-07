A Città Sant'Angelo 2,4 milioni di euro per il finanziamento di 3 progetti

Città Sant'Angelo, insieme ad altri Comuni, ha vinto il progetto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Qaulità dell'Abitare, arrivando 16esimo su 271 finanziati.

Due milioni e 400 mila euro saranno impegnati per la realizzazione a Marina di Città Sant'Angelo di un grande parco in via Torre Costiera.

Previste aree picnic, aree fitness, il più grande skatepark del centro sud Italia e un anfiteatro naturale per svolgere i grandi eventi.

Inoltre, con quei fondi, sono previsti anche il rifacimento di viale Matrino con piste ciclabile a Marina di Città Sant'Angelo e altri interventi di edilizia sociale.