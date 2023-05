Il Comune di Spoltore ricorda l'ordinanza che obbliga a tenere puliti i terreni privati incolti vista l'ondata di maltempo

Dal Comune di Spoltore ricordano l'ordinanza numero 8 del 17 aprile 2023 che impone a tutti i privati proprietari di terreni incolti ricadenti anche al di fuori dei centri abitati e fino a 30 metri dai fabbricati utilizzati come abitazione, attività commerciali, artigiani, industriali in esercizio di provvedere, dal 15 maggio al 15 ottobre 2023, lo sfalcio dell’erba, la pulizia e la manutenzione degli stessi.

In aggiunta, il sindaco ordina a tutti i privati proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i privati proprietari di terreni incolti ricadenti all’interno dei centri abitati e terreni ricadenti anche al di fuori dei centri abitati e fino a 30 metri dai fabbricati utilizzati come abitazione o attività commerciali, artigianali in esercizio, di provvedere dal 15 maggio al 15 ottobre 2023 a effettuare ciclicamente le seguenti opere a tutela del territorio, per prevenire gli incendi e problematiche igienico-sanitarie: taglio della vegetazione incolta; taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche; taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico; obbligo di tenere regolate le siepi vive e di tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale, oltre che di potatura e pulizia per il mantenimento della salubrità dei luoghi.

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di bollette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture ricettive, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere a effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolare modo provvedendo all’eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. Inoltre i giardini, i cortili, gli orti, ecc. dovranno essere sistemati in modo da assicurare la raccolta e il convogliamento e smaltimento delle acque, impedendo qualsiasi ristagno o impaludamento; per i proprietari di fabbricati, obbligo di provvedere al taglio dell’erba lungo tutto il fronte dello stabil e e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici; di eseguire i lavori specificati nei punti precedenti e di ripeterli ciclicamente, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi. Le inosservanze alle suddette disposizioni saranno punite a norma di legge.

«Questa ordinanza va nella direzione di promuovere la cura del decoro e della sicurezza del nostro territorio, tutelandolo in tutti modi anche con la responsabilizzazione dei privati sui terreni e le proprietà private. Per quanto riguarda gli sfalci e la gestione e manutenzione del verde urbano, e non solo, sui terreni comunali, la particolare situazione metereologica che caratterizza questo periodo dell’anno sta rendendo difficoltosi gli interventi della Spoltore servizi, non potendo operare durante la pioggia. Garantiamo tuttavia ai cittadini che non appena le condizioni meteo lo permetteranno, sarà data massima continuità al taglio dell’erba per rendere sempre più bello e curato il nostro territorio», spiega il sindaco Chiara Trulli.