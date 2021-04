Interventi di pulizia al Parco della Pace e al Parco di via Ilaria Alpi [FOTO]

Importanti interventi di pulizia ieri (20 aprile) al Parco della Pace di via Aterno e al Parco di via Ilaria Alpi. È stato sfalciato il verde e, contestualmente, sono state potate le piante. Inoltre gli operai del Comune hanno raccolto la spazzatura non conferita negli appositi contenitori.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Pescara, Carlo Masci: "Questo è quello che noi intendiamo quando parliamo di attenzione alle periferie, pulizia degli spazi pubblici, cura del verde, parchi a disposizione dei bambini - afferma - Certo, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, delle persone perbene che hanno a cuore la tutela dei beni pubblici, dei parchi, dei giardini, delle panchine, dei giochi. Noi possiamo tagliare l'erba, potare le piante, raccogliere l'immondizia, lavare le strade, pulire i tombini, ma senza l'impegno di tutti non riusciremo mai a preservare questo nostro patrimonio cittadino di socialità. Noi ce la mettiamo tutta".