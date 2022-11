Avviato l'intervento di bonifica e pulizia del fosso Vallelunga [FOTO]

È stato aperto questa mattina, lunedì 14 novembre, il cantiere per la bonifica e la pulizia del Fosso Vallelunga nella zona sud di Pescara.

A farlo sapere è il sindaco Carlo Masci che risponde anche a chi ha mosso critiche ritenendo troppo tardivo l'intervento.

«Proseguiamo la bonifica dei fossi di Pescara», dice il primo cittadino, «oggi abbiamo cominciato la pulizia di Fosso Vallelunga. Dopo aver atteso la nidificazione e lo sviluppo del germano reale e degli altri volatili acquatici, adesso possiamo intervenire senza creare problemi alla loro riproduzione. Mi dispiace che qualche cittadino, non conoscendo i motivi per cui abbiamo effettuato l'operazione in questo periodo, con la supervisione dei carabinieri forestali, non ha perso l'occasione di criticare "l'apparente ritardo". Facciamo tutto nel tempo giusto».