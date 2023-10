Più risorse per il rimborso rette asili nido a Spoltore: nove le mensilità coperte, pubblicato il bando per richiederlo

Pubblicato dal Comune di Spoltore il bando per il rimborso delle spese sostenute nell'anno 2023 per gli asili nido autorizzati. Il contributo è destinato alle famiglie residenti nel comune i cui figli li hanno frequentati per l'anno scolastico di riferimento con le domande che vanno presentate entro il 20 gennaio 2024. La modulistica è già presente sul sito istituzionale dell'ente.

I fondi saranno assegnati sotto forma di rimborso sulle somme già utilizzate, documentate da ricevuta ricorda l'amministrazione che sottolinea come al fine di rimborsare quante più famiglie possibili, i contributi saranno assegnati in base a scaglioni Isee che prevedono il 100 per cento di rimborso per redditi fino a 8mila euro e un minimo del 20 per cento per Isee oltre i 36 mila euro.

“Quest'anno sono disponibili risorse aggiuntive nel fondo di solidarietà comunale – spiega l'assessore comunale alle politiche sociali Nada Di Giandomenico - Potremo così erogare il contributo per nove mensilità invece di sei”. Complessivamente le risorse per il 2023 sono quindi 38mila 340,20 euro. Un cifra, precisa l'assessore che “ci consentirà di dare un forte impulso ai servizi rivolti all'infanzia in un momento di grave difficoltà economica per le famiglie che spinge sempre più neo-mamme a ritornare prima possibile nel mondo del lavoro”. A livello nazionale, ricorda infine, si punta a incrementare la popolazione che usufruisce del servizio di asili nido e arrivare nel 2027 almeno al 33 per cento della popolazione 3-36 mesi.