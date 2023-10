Contributo per sostenere le spese dell'affitto: pubblicato il bando del Comune

Pubblicato il bando per ottenere i contributi per il pagamento degli affitti per l'anno 2022. Fondi che, si specifica nel bando il dirigente del settore Politiche sociali Marco Molisani, potranno essere richiesti anche da chi ha cambiato casa nel corso dell'anno previa presentazione di domande diverse per ogni contratto. Le presentazione delle domande va fatta entro le 12 del 23 ottobre. Tutti i dettagli sono pubblicati sulla pagina del Comune a cominciare dagli aventi diritto che devono comunque essere residenti a Pescara e non avere un patrimonio immobiliare superiore ai 25mila euro (come risulta dall'attestazione Isee).

Due le fasce di reddito considerate. La prima (Fascia A) è riferita a chi ha un reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (Ise), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime Inps anno 2022e cioè 13mila 659,88 euro, rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14 può e non può, in ogni caso, essere superiore a 3mila 100 euro; la seconda (Fascia B) è riferita a chi ha un reddito annuo convenzionale complessivo (Isee) non superiore a 15mila 853,63 euro. Il reddito convenzionale, specifica il bando, è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone-reddito deve farsi riferimento all’Ise che non deve essere superiore a 18mila euro e rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24 per cento e non può, in ogni caso, essere superiore a 2mila 325 euro.

“I limiti di reddito di cui sopra sono innalzati del 25 per cento in presenza di nuclei familiari che includono soggetti disabili con invalidità riconosciuta dalle competenti commissioni Asl, ovvero familiari ultra sessantacinquenni, o disabili oppure si è in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione”, si specifica.

“Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto da parte di una persona fisica (ad esempio figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella domanda il nominativo del soggetto che presta aiuto economico e la quantificazione economica annuale dell’aiuto prestato. A conferma di questa situazione va allegata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione sottoscritta da parte del soggetto che presta il sopraccitato aiuto, su apposito modulo previsto nel presente avviso pubblico, allegando copia del codice fiscale e del documento d’identità in corso di validità dello stesso. In caso di carenza della suddetta documentazione in sede di presentazione della domanda, la stessa sarà esclusa”, si legge ancora nel bando”.

L'elenco dei beneficiari sarà pubblicato il 6 novembre nell'albo pretorio del Comune per 15 giorni. I ricorsi vanno fatti tra il 6 e il 7 novembre.

“Il contributo è attribuito in base ai mesi di locazione e, in ogni caso, a decorrere dalla data di decorrenza della residenza anagrafica, se successiva. Il contributo viene erogato nell'importo e con le modalità come sopra indicate, salvo riduzione proporzionale in rapporto all'entità dei fondi concessi dalla Regione e stanziati dal Comune, ed al numero delle domande presentate. È fatta salva la facoltà di riconoscere una maggiorazione del contributo in presenza di eventuali condizioni di disagio individuate dalla Regione Abruzzo”, si legge ancora nell'avviso che specifica come non possano fare domanda quelli che, “unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, hanno richiesto e-o usufruito per la locazione dell’immobile per l’anno 2022 di qualsiasi tipo di contributo, compreso quello inerente la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità”

Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune ed in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico nonché disponibili nel sito ufficiale del Comune di Pescara. Le informazioni utili per la compilazione della domanda si potranno avere prendendo appuntamento con il servizio Politiche abitative chiamando lo 085 4283970 e digitando il tasto 1.

Le istanze, debitamente firmate, devono essere presentate direttamente al Comune (ufficio Ricevimento Posta), o inviate tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it oppure spedite tramite raccomandata postale a/r entro il termine fissato. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante. La firma sulla domanda non è soggetta ad autentica. La domanda deve essere firmata e inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità, valido, del sottoscrittore. La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione (art. 38 D.P.R. 445/2000).