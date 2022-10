A Città Sant'Angelo un'assistenza a 360 gradi per le persone disabili: il bando con cui si sostengono loro e le famiglie

Pubblicato dal Comune di Città Sant'Angelo il bando per l'affidamento dell'assistenza domiciliare per i soggetti fragili, in particolare i disabili.

“L'amministrazione comunale – si legge in una nota -, particolarmente attenta ai casi di disabilità presenti sul territorio angolano, ha accolto con positività la proposta così da permettere ai soggetti interessati di ricevere delle forme adeguate di assistenza volte a valorizzare le abilità residue e a favorire sollievo alle famiglie. Il programma prevede che tra le tipologie di prestazioni erogabili, oltre all'assistenza domiciliare socio-psico-pedagogica e al sostegno educativo, sia ammessa anche la possibilità per gli operatori di trasportare ed accompagnare gli utenti a piedi o con automezzo dedicato nel territorio comunale di residenza dell'utente, quali interventi a supporto della vita relazionale, del mantenimento dei rapporti con i parenti e amici, della partecipazione ad attività ricreative, culturali e associative presenti nella zona d'interesse”.

“La proposta, valutata dai responsabili uffici sociali del Comune di Città Sant'Angelo – sottolinea il vicesindaco Lucia Travaglini - mira a dare risposte a richieste che provengono dalle famiglie stesse; è importante che i servizi siano modulabili in base alla valutazione di tanti fattori, quali quello familiare, sociale e territoriale, e non rigidamente relegati alla sola assistenza domiciliare, ove possibile. Perché le situazioni in cui la disabilità viene ad incardinarsi come esperienza di vita, sono differenti ed irripetibili. Sono grata ai Comuni dell'ambito per aver accolto la proposta – conclude -, inserendola come voce di servizio, per il piano sociale 2023 - 2025 e con l'ulteriore impegno a renderlo attivo anche nell'immediato, qualora tecnicamente ammissibile”.