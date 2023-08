Pubblicato il bando per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp): i dettagli

Pubblicato dal Comune di Pescara il bando per l'assegnazione delle case di edilizia popolare (Erp). Le domande vanno presentate entro il 6 ottobre con proroga al 5 dicembre per i lavoratori emigrati residenti nell’area europea ed al 4 gennaio 2024 per quelli residenti in paesi extra europei. Le assegnazioni, una volta redatta la graduatoria definitiva, riguarderanno gli immobili nella disponibilità comunale sul territorio di Pescara, di Montesilvano, di Spoltore e di Francavilla al Mare.

Nel bando pubblicato sull'albo pretorio sono elencati tutti i requisiti per poter presentare domanda così come i criteri in base ai quali saranno redatte le graduatorie. In merito a quest'ultimo punto Tra le “condizioni soggettive” si specifica, ad esempio, come il punteggio sarà maggiore a seconda del numero di persone che compongono il nucleo familiare andando da un punto per tre persone ai quattro per quelli con almeno sei componenti. Anche l'età farà la differenza così come la presenza di persone con disabilità. “Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive”, si legge. Anche per le “condizioni oggettive” c'è una specifica sui punteggi attribuiti che riguardano la “situazione di grave disagio abitativo esistente da almeno due anni alla data del bando” che viene accertata secondo criteri specifici così come avviene per le situazioni “di disagio abitativo per sovraffollamento, esistente da almeno un anno” o, ancora in caso di persone che vivono da almeno un anno “in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità

ineliminabile con normali interventi di manutenzione”. A questi si aggiungono i richiedenti che vivono in un alloggio rilasciato a seguito di “provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; verbale di conciliazione giudiziaria; ordinanza di sgombero; provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio”.

La domanda va compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune e che possono essere scaricati dal sito internet o ritirate a mano sia presso l'ufficio relazione con il pubblico che presso il servizio Politiche abitative negli orari di apertura al pubblico. La domande vanno quindi presentate all'ufficio protocollo o spedendole tramite raccomandata postale andata-ritorno (farà fede il timbro postale) o tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it.

Alla domanda va allegato un documento d'identità i coso di validità del richiedente, il modello Isee più il Dsu in corso di validità, l'attestazione, il permesso o la carta di soggiorno per gli stranieri, il certificato attestante il riconoscimento della condizione di handicap grave in corso di validità qualora presente, il certificato della Asl con data non anteriore a quella di pubblicazione del bando, indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente secondo i requisiti previsti dal bando e una copia del provvedimento esecutivo di rilascio alloggio con la motivazione o il verbale di conciliazione giudiziaria o ancora l'ordinanza di sgombero o il provvedimento di collocazione a riposo.

Sarà il Comune, completata l'istruttoria e l'attribuzione provvisoria dei punteggi, a trasmettere le domande e la documentazione alla commissione che procederà alla redazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sull'albo pretorio. Quindi il tempo delle opposizioni, esaminate le quali, sarà resa nota la graduatoria definiva “previa effettuazione in forma pubblica da parte del presidente della commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti con lo stesso punteggio”, specifica il bando. La graduatoria resterà valida fino a quando non sarà fatto un nuovo bando di concorso.