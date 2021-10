La provincia di Pescara al quarto posto in Italia per incidenza di morti sul lavoro: 10 vittime da gennaio a settembre 2021

L'Abruzzo resta in "zona rossa" sul fronte delle morti sul lavoro nei primi nove mesi del 2021, e la provincia di Pescara in particolare si piazza al quarto posto assoluto nella triste classifica degli incidenti mortali sul lavoro rispetto al numero totale di occupati. Sono i dati che emergono dal report dell'osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering di Mestre riguardanti il periodo da gennaio a settembre. La nostra regione si conferma fra le peggiori con 33 vittime complessive, e come spiega il presidente di Vega Mauro Rossato la situazione è di emergenza:

"Un vero bollettino di guerra che non conosce tregua. Così la vita di molti lavoratori è come un’esistenza in trincea, sempre sotto il fuoco nemico”.

Zona rossa: Puglia, Campania, Basilicata, Umbria, Molise, Abruzzo e Valle D’Aosta; zona Arancione: Trentino Alto Adige, Piemonte, Emilia Romagna e Marche; zona Gialla: Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sicilia e Veneto; zona Bianca: Toscana, Lombardia, Sardegna e Calabria.

Analizzando invece i dati delle province, Pescara si colloca al quarto posto con 10 incidenti mortali nel 2021 e un'incidenza pari a 83,5 punti rispetto al totale degli occupati.