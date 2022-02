Il proverbio "Sta 'bbone Rocche, sta 'bbone tutta la rocche" diventa una domanda dell'Eredità

Più di uno spettatore, ieri sera, avrà sorriso nel ritrovarsi direttamente su Raiuno una domanda su "Sta 'bbone Rocche, sta 'bbone tutta la rocche", in assoluto il proverbio abruzzese più famoso. È accaduto durante la trasmissione televisiva "L'eredità", quiz show condotto da Flavio Insinna. Anche se non è la prima volta che nel noto preserale fa capolino il nostro dialetto, è chiaro che desta sempre un certo piacere ritrovarvi qualche frase "familiare".

Per chi vive in Abruzzo, è impossibile non averlo mai detto, o almeno sentito. Come ogni abruzzese sa, letteralmente con "Sta 'bbone Rocche, sta 'bbone tutta la rocche" si intende che "Sta bene Rocco, sta bene tutta la rocca". Viene detto solitamente di qualcuno che si mostra egoista e non pensa agli altri, ma soltanto a se stesso e ai propri interessi.

Ed Enrico, il concorrente del programma Rai, sebbene sia nato lontano dall'Abruzzo ha indovinato al primo colpo il significato di un modo di dire ormai diventato di fama nazionale. Ricordiamo poi che anche la campionessa in carica all'Eredità è una nostra corregionale: si tratta, infatti, di Benedetta Trignani di Montorio al Vomano. Per chi vuole rivedere la puntata andata in onda ieri, il link è il seguente: https://www.raiplay.it/video/2022/01/LEredita-234dc95d-cff4-4700-9b2b-e7c33991021f.html.