Le forze dell'ordine potranno visionare in tempo reale le riprese della videosorveglianza comunale, firmato accordo

Disciplinare le modalità operative e di gestione del sistema di videosorveglianza del comune di Pescara.

Questo il succo del protocollo sottoscritto in prefettura dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo e il sindaco Carlo Masci.

Grazie a quest’accordo la questura e il Comando provinciale dei carabinieri potranno usufruire del sistema integrato di videosorveglianza del Comune di Pescara con la possibilità di visione dei dati in tempo reale per specifiche attività di previsione e repressione dei reati nonché al fine della tutela dell’ordine pubblico.

Si rafforza in tal modo ulteriormente la sinergia tra le diverse istituzioni in linea con le linee strategiche per il controllo coordinato del territorio del ministero dell’Interno, che sottolineano l’importanza di esaltare le potenzialità dei sistemi di videosorveglianza, a partire dal collegamento con le sale operative delle forze di polizia a competenza generale. L’obiettivo è quello di innalzare l’attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità rafforzando la percezione della sicurezza.

Nell’occasione il prefetto e il sindaco hanno rinnovato il loro apprezzamento e ringraziamento al questore Liguori, al colonnello Barbera, al tenente colonello Esposito per l’impegno continuo e professionalmente qualificato delle donne e degli uomini della polizia, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, a tutela della sicurezza dei cittadini. Analogo ringraziamento e apprezzamento va rivolto al comandante della polizia locale Palestini per il prezioso contributo fornito dalla polizia locale nell’ambito di una strategia condivisa in materia di sicurezza urbana.