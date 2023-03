La protezione civile di Cepagatti alla scuola d'infanzia per spiegare che la sicurezza è un obiettivo quotidiano

I volontari della protezione civile “Torre Alex” di Cepagatti nei giorni scorsi si sono recati nelle scuole dell’infanzia dell'istituto comprensivo. Nessun allarme, però: al contrario, solo il desiderio di incontrare i 200 bambini per far capire loro che la sicurezza non è un concetto legato soltanto all'emergenza, ma è un obiettivo da perseguire nella quotidianità anche nella vita domestica. In ogni classe un’ora di "lezione" in modo ludico e divertente, con cartelloni, immagini e giochi, per far passare il concetto della sicurezza anche nelle classi della scuola dell’infanzia.

I piccoli hanno appreso con il gioco e con l’ormai consolidata figura di Civilino, per l’occasione accompagnato dal topo Tip, l’importanza dei comportamenti corretti dell’autoprotezione e di sicurezza in ambiente scolastico e anche casalingo, per far crescere cittadini consapevoli che la cultura della protezione civile non si vive solo in emergenza ma anche nella quotidianità. A tutti i bambini, entusiasmati dall’iniziativa, è stato consegnato un attestato di partecipazione e, ben contenti, hanno riprodotto con alcuni disegni quanto da loro appreso.