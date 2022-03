Strada parco, nuova protesta dei cittadini: "No alla filovia" [FOTO-VIDEO]

Nuova manifestazione di protesta civile da parte dei cittadini contro i lavori avviati dalla Tua lungo la strada parco per la rimozione delle barriere architettoniche.

Il corteo si è tenuto all'incrocio con via Ruggero Settimo a Pescara ieri, sabato 19 marzo.

Presenti anche i consiglieri comunali Erika Alessandrini, Massimo Di Renzo, Paolo Sola e Mirko Frattarelli.

In chiusura del flash mob, Alessandrini, Di Renzo e Antonella De Cecco (una delle organizzatrici), hanno spiegato, come si legge in una condivisione di Ivano Angiolelli, portavoce del comitato "Strada parco bene comune", «le ragioni contrarie alla realizzazione “forzosa” di un ridondante impianto filoviario che ha smarrito nel tempo tutte le prerogative del trasporto rapido di massa in sede propria. Un’opera pubblica destinata a sicuro fallimento, che non procurerà alcuna utilità marginale alla mobilità sostenibile, imposta alla città di Pescara dai funzionari del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile col favore del centrosinistra tentennante, realizzato malamente dal centrodestra delle amministrazioni Luigi Albore Mascia e Carlo Masci, fortemente determinati alla pessima gestione del prezioso finanziamento pubblico disponibile».

Poi si legge ancora: «Posto lo sconfortante stato dell’arte, che non potrà in alcun modo giovarsi delle lavorazioni parziali programmate (1,6 milioni di opere grossolane a fronte di 14,7 milioni di lavori dettagliati, di cui al computo metrico estimativo redatto dal direttore dei lavori con la terza perizia di variante (necessaria a rendere l’infrastruttura conforme al regolare esercizio dell’impianto), confidiamo molto che il Tar Abruzzo, sezione staccata di Pescara, possa ripristinare quanto prima la legalità più volte violata onde restituire alla funzione originaria uno spazio vitale per la qualità dell’aria e della vita dei pescaresi. Una piazza lineare di straordinario valore aggiunto per la Nuova Pescara. Per stessa ammissione della Regione Abruzzo e di Tua spa Società unica abruzzese di trasporto, occorrerebbe una quarta e ultima perizia di variante mai definita e approvata. E le opere pubbliche gestite alla “maniera italiana” nell’arco interminabile di un trentennio, imposte dall’alto contro la volontà dei cittadini cui sono destinate, non porteranno nulla di buono alla Comunità, al bene comune, alla fiscalità generale, alle Casse dello Stato».