Nuova protesta del sindaco di Spoltore, Trulli, il consorzio di bonifica che aumenta le bollette nonostante i disservizi

Nuova protesta del sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, contro i disservizi legati al consorzio di bonifica centro.

«Sono costretta a registrare ancora una volta il malcontento verso l'attività del consorzio», dice la prima cittadina.

La Trulli poi prosegue: «È inaccettabile che dopo tutte le interruzioni e disagi di cui abbiamo parlato a lungo nei mesi scorsi, si sia deciso in ogni caso di aumentare le bollette».

A Spoltore e in alcune zone di Villa Raspa, Cavaticchi e Santa Teresa, spiega Trulli, il servizio non è mai stato disponibile. «E adesso stanno inviando queste bollette con costi triplicati. È semplicemente ingiusto. Già a ottobre 2022 la chiusura programmata dell'erogazione idrica, concordata con Enel Green Power per lavori di manutenzione, aveva preso in contropiede tutti i sindaci dei territori serviti dall'impianto irriguo sinistra Pescara. Considerata l'impossibilità di rivedere gli accordi e la convenzione già in essere, ci saremmo aspettati almeno uno stop sul fronte dei rincari».